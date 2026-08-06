Samu Manaus resgata paciente em comunidade rural com apoio da Marinha

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou, na manhã desta quinta-feira, 6/8, o resgate aéreo de uma paciente na comunidade rural Bela Vista do Jaraqui, localizada na calha do rio Negro, a aproximadamente 40 quilômetros do centro urbano de Manaus. A ação contou com o apoio da Marinha do Brasil, que disponibilizou um helicóptero para dar suporte ao atendimento.

Com sintomas de intoxicação, a jovem de 16 anos foi socorrida primeiramente pela equipe da Unidade de Saúde da Família Fluvial (USFF) Ney Lacerda, que acionou o Samu ao constatar o agravamento do quadro de saúde da adolescente, com necessidade de suporte avançado. A unidade, que integra a rede municipal de saúde, está na comunidade, cumprindo a rotina mensal de atendimentos aos moradores da região, com assistência médica, exames laboratoriais, vacinação, pré-natal e outros serviços de atenção primária.





De acordo com a diretora de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel e Sanitário, Elen Assunção, o resgate da jovem foi feito pelos profissionais do Samu Manaus, em helicóptero da Marinha do Brasil. “A remoção foi concluída em 20 minutos e conseguimos entregar a paciente com vida aos cuidados da unidade hospitalar”, informou.

A Marinha é uma das instituições que atuam em parceria com o Samu no trabalho de socorro às comunidades rurais terrestres e ribeirinhas de Manaus.

“Trabalhamos com a premissa de realizar o atendimento às vítimas no menor tempo possível e reduzir, assim, o risco de morte ou sequelas, mas essa rapidez nem sempre é possível por via terrestre ou fluvial, já que muitas localidades da nossa região são de difícil acesso. Nesses casos, de acordo com a gravidade da ocorrência, recorremos à via aérea”, explica a diretora.

Elen destaca que o resgate aéreo complementa as formas de resgate feito com veículos próprios do Samu, o que inclui ambulâncias de suporte básico, ambulâncias de suporte avançado, motolâncias e ambulanchas.