Sandy celebra seu retorno ao cinema após sentir saudades da atuação

“Evidências do Amor” marca o tão aguardado retorno de Sandy Leah às telonas após um intervalo de 11 anos sem projetos. A cantora e atriz revelou sua ansiedade e emoção ao interpretar a protagonista nesse filme que estreou na semana passada.





Na trama, Marco Antônio (interpretado por Fábio Porchat) se apaixona pela personagem de Sandy Leah ao som da clássica música “Evidências”. O relacionamento dos dois evolui ao longo do filme, mas logo é interrompido, deixando Marco imerso em suas lembranças sempre que a música toca.

Pedro Antônio, diretor conhecido por suas produções humorísticas, considera “Evidências do Amor” um divisor de águas em sua carreira, destacando a oportunidade de retornar ao gênero das comédias românticas. Ele menciona ter incorporado várias referências cinematográficas no filme, buscando um equilíbrio entre risos e emoção para cativar o público.

Fábio Porchat, além de atuar, teve participação ativa na produção, contribuindo para o roteiro e a escolha de Sandy Leah como protagonista. Ele descreve seu desafio ao interpretar um personagem multifacetado, misturando drama, romance e comédia de forma coesa.

Com uma equipe talentosa e uma história envolvente, “Evidências do Amor” promete encantar o público com sua narrativa emocionante e suas performances cativantes.

Fonte: R7