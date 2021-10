Santo Antônio do Içá recebe 17 toneladas de alimentos do Programa Alimenta Brasil

Mais de 4 mil pessoas em situação de vulnerabilidade em Santo Antônio do Içá (880 quilômetros de Manaus) receberam 17 toneladas de alimentos do Programa Alimenta Brasil. A entrega foi feita pelo governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror).

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras), a Casa de Apoio Indígena e o Hospital de Santo Antônio do Içá foram as entidades que receberam os produtos para promover a distribuição para famílias cadastradas em situação de vulnerabilidade alimentar.

Os moradores receberam cestas com produtos da agricultura familiar, como hortifrutis e pirarucu de manejo, adquiridos de 10 agricultores familiares e fornecedores. Os recursos são da ordem de, aproximadamente, R$ 64 mil, com recebimento e distribuição simultânea.

Os produtos adquiridos pelo PAB foram entregues a três entidades socioassistenciais de Santo Antônio do Içá, abrangendo 12.850 quilos de produtos agrícolas (abacaxi, banana-pacovã, banana-prata, pimentão, chicória, coentro, couve, milho verde, mamão, macaxeira, melancia e pimenta-de-cheiro) e 4.150 quilos de pirarucu de manejo.