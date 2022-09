Sargento faz prédio ser evacuado após acionar bomba de gás lacrimogêneo

Um prédio residencial precisou ser evacuado neste sábado (3), em Curitiba, depois que um sargento afastado da Marinha acionou uma bomba de gás lacrimogêneo dentro de um dos apartamentos.

A informação foi repassada pela Polícia Militar (PM). De acordo com a corporação, o homem, de 44 anos, entrou em surto dentro do próprio apartamento, onde estava com a esposa.

O imóvel em que o militar soltou a bomba fica no segundo andar do prédio. Conforme a PM, o gás ultrapassou as paredes do apartamento e seguiu pelos dutos do prédio, por todo o bloco.

Vizinhos disseram que mais de 10 moradores sentiram os efeitos do gás. Apesar do mal estar provocado, o Corpo de Bombeiros informou que nenhum morador sofreu consequências mais graves.

Moradores disseram que, ao perceber a forte fumaça que invadia os imóveis, chegaram a acreditar que a situação se tratava de um incêndio, e tiveram que sair às pressas.

“Quando eu abri a porta do banheiro, que é onde fica o duto, veio aquela fumaça no rosto da gente. Não dava pra enxergar mais. Saímos pela escada com o olho muito vermelho”, disse uma vizinha que mora no quinto andar.

Após duas horas de negociação, a PM conseguiu retirar o sargento do prédio.

A Marinha do Brasil informou que tomou conhecimento do caso e disse que a situação foi controlada, e que o militar foi encaminhado ao Hospital Geral do Exército, onde está sendo avaliado.

Fonte: G1