Se Bolsonaro continuar insistindo em dar entrevistas pode ser preso preventivamente a qualquer momento

Moraes emitiu despacho proibindo Bolsonaro de dar entrevistas que sejam publicadas nas redes sociais





O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), emitiu novo despacho nesta segunda-feira (21) proibindo o ex-presidente Jair Bolsonaro de participar de “transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros”.

Na prática, a imprensa fica proibida de divulgar quaisquer novas falas de Jair Bolsonaro.

A decisão reforça que o ex-presidente também não pode conceder entrevistas sem autorização do STF.

Bolsonaro deu motivos para ser preso preventivamente, e não só usar tornozeleira eletrônica. Alexandre de Moraes escolheu poupá-lo

A medida vale para:

Postagens feitas por aliados ou perfis de terceiros. Com isso, ele também não pode conceder entrevistas sem autorização do STF. Transmissões, áudios ou vídeos com falas de Bolsonaro em redes sociais.

Se descumprir, Bolsonaro pode ser preso preventivamente:

“Não poderá se valer desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata decretação da prisão”, escreveu Moraes.

Fonte: Juliana Dal Piva | ICL Notícias.