Seap retoma serviços presenciais na Central de Atendimento a Famílias

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) retomará, a partir da próxima quarta-feira (17/02), os serviços presenciais na Central de Atendimento a Famílias, localizada na rua Gabriel Salgado, s/nº, Centro, zona sul de Manaus. As atividades foram suspensas em dezembro do ano passado, devido ao avanço da pandemia de Covid-19.

Coordenada pelo Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc), a Central de Atendimento a Famílias realiza o cadastro de novos visitantes no sistema prisional, emissão de documentos diversos (RG, CPF, carteira de trabalho, certidão de nascimento, reconhecimento de paternidade), inscrição de apenados do regime semiaberto em cursos profissionalizantes e outros.

A chefe do Deresc, Keyla Prado, informou que os trabalhos seguirão o antigo cronograma, que destina um dia da semana para cada unidade prisional. De acordo com ela, os atendimentos serão limitados para atender às medidas de prevenção ao novo coronavírus, garantindo a segurança de colaboradores e visitantes.

Os atendimentos na central do Deresc devem ser previamente agendados por meio do site www.visitalegal.am.gov.br, ou do aplicativo “Visita Legal”. Os agendamentos estarão disponíveis a partir das 10h desta segunda-feira (15/02). A central funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.

Cronograma de atendimentos na central:

Segunda-feira: COMPAJ/PFM/CDPF

Terça-feira: CDPM 2

Quarta-feira: CDPM 1

Quinta-feira: UPP

Sexta-feira: IPAT