Sebrae Amazonas apoia evento de quadrinhos e literatura no Mercado Adolpho Lisboa

“Mercado de Livros” acontece nos dias 18 e 19 de outubro com programação gratuita e presença de artistas amazonenses





O Sebrae Amazonas é um dos apoiadores da primeira edição do evento “Mercado de Livros”, que será realizado neste final de semana, no Mercado Municipal Adolpho Lisboa, no Centro de Manaus. A programação é gratuita e acontece no sábado (18/10), das 8h às 17h, e no domingo (19/10), das 8h às 14h.

A iniciativa integra a agenda da Semana do Quadrinho Nacional de Manaus (SQNMao) e tem como objetivo valorizar a produção literária e artística local, com foco especial nos quadrinhos amazonenses. O evento reunirá autores, ilustradores e estúdios da região, promovendo o intercâmbio criativo e o fortalecimento da economia cultural.

Além do Sebrae Amazonas, o “Mercado de Livros” conta com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Prefeitura de Manaus, Mercadizar e Norte em Quadrinhos.

O Sebrae Amazonas apoia a iniciativa como parte de sua missão de incentivar a economia criativa e fortalecer o empreendedorismo cultural no estado. A instituição reconhece o potencial dos quadrinhos como expressão artística e como oportunidade de negócio para autores e ilustradores locais.

“A programação do Mercado de Livros é uma oportunidade valiosa para conectar artistas, empreendedores criativos e o público em geral. O Sebrae acredita que investir na cultura é também investir no desenvolvimento econômico e na valorização da identidade amazônica”, disse a gestora de projetos do Sebrae Amazonas, Fernanda Guimarães.

Mais informações

O evento contará com feira de quadrinhos, mesas de autógrafos, contação de histórias e atividades voltadas ao público infantil. Entre os artistas confirmados estão nomes como Black Eye Estúdio, C-4 Studio, Carol Peace, Estúdio Buriti, Eunuquis, Flavio Terceiro, Hyper Comix, Izzi Regina, Malu Menezes, Maramunhã, Nil, Quadrinhos.Cão e Raquel Teixeira.

Espaço infantil

Uma das atrações especiais será o espaço dedicado à contação de histórias para crianças a partir de oito anos, com apresentações de kamishibai — técnica japonesa de narração com uso de imagens ilustradas. A proposta é incentivar a leitura de forma lúdica e interativa, aproximando famílias da literatura regional.

Detalhes

Evento: Mercado de Livros

Local: Mercado Municipal Adolpho Lisboa – Avenida Lourenço da Silva Braga, S/N, Centro

Data e horário:

• 18 de outubro (sexta-feira), das 8h às 17h

• 19 de outubro (sábado), das 8h às 14h

Entrada: Gratuita