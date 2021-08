Secretaria de Cultura divulga lista de contemplados do Prêmio de Conteúdo Virtual

O resultado final do edital para propostas artísticas de conteúdo virtual, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, já está disponível no Portal da Cultura (http://editais.cultura.am.gov.br). O Prêmio de Conteúdo Virtual faz parte do programa de auxílio ao setor de cultura e economia criativa, anunciado pelo governador Wilson Lima.

No total, o prêmio contemplou mais 72 propostas, sendo 52 da capital e 20 do interior. Conforme o edital, os classificados receberão o Termo de Doação de Prêmio Financeiro por e-mail. Após assinatura, os proponentes podem se dirigir à Secretaria para celebração do termo. A veiculação dos conteúdos está prevista para iniciar no mês de setembro.

O edital ficou aberto a propostas de artes visuais, artes cênicas, música, literatura, audiovisual, diversidade cultural, artes integradas e também conteúdos de ações de capacitação/formação na área das artes, da cultura e da economia criativa.

O conteúdo poderia ser inédito ou já ter sido publicado nas redes sociais ou em outro canal, desde que não tenha sido premiado em editais publicados pelo Governo do Amazonas. Cada proposta selecionada receberá o valor de R$ 1,9 mil.

Auxílio ao setor cultural – Além do Prêmio de Conteúdo Virtual, foram também lançados os editais de seleção e aquisição de obras de arte e acervo bibliográfico. O programa o pacote de apoio à cultura e economia criativa anunciado pelo governador Wilson Lima também incluiu o auxílio estadual para trabalhadores do setor no valor de R$ 600, pago em três parcelas de R$ 200.

Para os trabalhadores da cultura já foram entregues, ao todo, 692 cartões, sendo 297 para Manaus e 395 para o interior, nos municípios de Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru, Manaquiri, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Urucurituba, Parintins, Barreirinha e Nhamundá.