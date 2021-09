Secretaria de Educação realiza força-tarefa nas escolas do interior para retorno 100% presencial

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto tem realizado uma força-tarefa para garantir o retorno 100% presencial dos estudantes do interior, agendado para acontecer na próxima quarta-feira (08/09), nos 61 municípios do Amazonas. Durante todo o fim de semana e feriado, as unidades de ensino receberão diversos serviços promovidos pela pasta, que vão desde a instalação de novos aparelhos de ar-condicionado à higienização dos ambientes escolares.

Dentre alguns dos municípios que foram atendidos ontem (04/09), estão: Humaitá, Tefé, Manacapuru, Careiro da Várzea, Itacoatiara, Tefé, Eirunepé, Manicoré, Anori e Guajará. Nos próximos dias, todas as unidades que sinalizaram necessidades específicas serão atendidas.

“São serviços essenciais e que já estavam sendo realizados desde agosto, mas que foram intensificados com a proximidade do retorno 100% presencial. Todas as unidades estaduais do interior serão atendidas, nas mais diversas frentes de trabalho”, afirmou a secretária de Educação, Kuka Chaves.

Atendimento às demandas – As escolas de Humaitá receberam novos aparelhos de ar-condicionado, assim como cargas de merenda escolar. Em Manacapuru, a força-tarefa foi destinada à manutenção dos aparelhos de ar-condicionado das escolas estaduais do município. Foram entregues, também, 14 novos refrigeradores.

Careiro da Várzea recebeu 40 aparelhos de ar-condicionado, dez televisores e 330 itens de mobiliário, dentre carteiras, estantes e mesas. Além disso, foram realizados serviços de higienização e limpeza nas unidades do município.

Itacoatiara ganhou novos aparelhos de ar-condicionado, que estão sendo instalados nas escolas, assim como Tefé. O município de Tefé também está recebendo intervenções de infraestrutura das suas unidades estaduais. Em Eirunepé, a equipe da secretaria está atualizando a capina nas escolas.

As escolas de Anori e Guajará ganharam novos refrigeradores de ar para o retorno 100% presencial e Manicoré recebeu serviços de manutenção em seus aparelhos de ar-condicionado.