Secretário distribui incentivos para indústrias ‘super incentivadas’ da ZFM

A estranha distribuição de incentivos ficais para as 62 piores e mais problemáticas empresas do Distrito Industrial do Amazonas, feita pelo secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Pauderney Avelino, deixou o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT-AM), Valdemir Santana, preocupado com o impacto negativo, que o próximo ato do secretário pode ter para as relações de trabalho e emprego nas indústrias do Amazonas.

As 62 empresas, das 700 existentes no Polo Industrial de Manaus (PIM), são as mais irregulares com o próprio Estado, com as Leis do Trabalho e com a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), além de serem as mais incentivadas do PIM.

Bondade do secretário

Conforme disse Valdemir, as empresas da ‘lista de bondade’ do secretário, entre elas a Digitron da Amazônia Indústria e Comércio, Samsung da Amazônia, Green Plásticos da Amazônia e mais seis dezenas de outras, foram generosamente agraciadas pelo secretário Pauderney Avelino, sem consulta, inclusive nos setores de fiscalização do governo.

“O secretário premiou as ‘piores do Distrito Industrial’, as que obrigam alguns trabalhadores a não terem direito sequer a transporte, principalmente os que residem de 01 a 02 KM da fábrica, que são obrigadas a irem à pé para as suas casas e de volta para a fábrica, mesmo em dias de chuvas torrenciais”, denuncia Santana.

Primeiro ato do secretário

Pauderney, que teve o seu primeiro ato criando incentivos a empresas irregulares, agora procura uma nova sede para a Sedecti, ao custo de R$ 200 Mil de aluguel/mês, no bairro do Aleixo, nas proximidades do Sesi.

“A sede astronomicamente alugada, pode servir de ancoragem para projetos malignos contra os trabalhadores do Distrito Industrial”, deduz o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e da CUT-AM, Valdemir Santana.

Waldemir diz ainda, que não vai aceitar passivamente a seleção de 62 empresas para receber incentivo fiscal diferenciado, quando se tem 700 outras empresas que operam no PIM e que não receberam esses mesmos incentivos. Esse é o problema, que vamos ‘desvendar’ junto ao Ministério Público e até mesmo junto ao governador do Estado, Wilson Lima”, conclui.