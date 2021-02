Secretário quer melhoria no atendimento de hospital de Boca do Acre

O Secretário Municipal de Saúde de Boca do Acre (1.828 quilômetros de Manaus), Manuel Barbosa, e a diretora do hospital da cidade, Socorro Barroso, querem melhorias no atendimento da unidade de saúde. Eles fizeram uma reunião com os médicos e enfermeiros que atuam na unidade de saúde, por determinação do prefeito Zeca Cruz.

Durante o encontro, ficou definido que não serão aceitas atitudes que configuram mal atendimento na unidade de saúde. O objetivo é melhorar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Há profissionais que ainda não entenderam o seu papel na saúde. Iremos tomar todas as medidas necessárias para que juntos possamos construir uma saúde melhor e humanizada para todos os bocacrenses”, disse Manuel Barbosa.