Seduc abre inscrições para 2ª mobilização de 2024 para Provão Eletrônico da EJA

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar abre, a partir da próxima segunda-feira, 03 de junho, as inscrições para o Provão Eletrônico da Educação Jovens e Adultos (EJA) – Ensino Fundamental e Médio. Esta é a segunda mobilização realizada pela secretaria, em 2024, em Manaus. Ao todo, estarão disponíveis 6,5 mil vagas. As inscrições encerram no dia 07 de junho, no formato digital, conforme disponibilidade de vagas.





O exame é voltado àqueles que buscam a regularização dos estudos ou a certificação de conclusão do ensino da educação básica. Para realizar a inscrição, o candidato deve acessar o portal examesupletivo.seduc.am.gov.br.

As provas serão aplicadas no período de 10 de junho a 06 de agosto. O candidato do Ensino Fundamental ou Ensino Médio realizará o “Provão Eletrônico” na escola estadual escolhida na hora do agendamento.

À frente da Gerência do Atendimento Educacional Específico e da Diversidade (Gaeed), da Secretaria de Educação, Kátia Mendes, reforçou que o provão eletrônico gera oportunidades para jovens e adultos, a partir da conclusão de seus estudos.

“São mais de 6,5 mil vagas. É uma oportunidade para você concluir seu Ensino Fundamental e Médio, receber seu certificado e entrar no mercado de trabalho”, destacou a gerente.

Podem se inscrever para realizar o provão para o Ensino Fundamental candidatos com idade mínima de 15 anos; e para o Ensino Médio candidatos a partir de 18 anos.

Sobre o Provão Eletrônico

A modalidade permite que os candidatos agendem até quatro componentes curriculares por turno, sendo quatro pela manhã, quatro à tarde e quatro à noite, no mesmo dia, de acordo com o número de vagas.

Para o Ensino Fundamental, são oito componentes curriculares e para o Ensino Médio são 12 componentes curriculares. O candidato aprovado em todos os componentes curriculares deve solicitar o certificado por meio do e-mail [email protected] (enviando cópia da identidade, CPF e comprovante de residência) ou presencialmente na Gaeed, na sede da Secretaria de Educação, localizada no bairro Japiim, zona sul de Manaus.

Locais de aplicação das provas

Zona Sul

Instituto de Educação do Amazonas (IEA) – Centro – Manhã e Tarde

Zona Leste

Escola Estadual Pe. Luís Ruas – Zumbi – Manhã | Tarde | Noite

Zona Norte

Escola Estadual Eliana Pacheco Braga – Santa Etelvina – Manhã e Tarde

Zona Centro-Sul

Escola Estadual Sólon de Lucena – São Geraldo – Manhã | Tarde | Noite