Seduc disponibiliza questionários para alunos do ‘Aula em Casa’

Durante o projeto “Aula em Casa”, é essencial que os alunos da rede pública de ensino revisem e pratiquem os conteúdos transmitidos pelo regime especial de aulas não presenciais da Secretaria de Estado de Educação e Desporto. Com isso em mente, a pasta, por meio do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), elaborou a atividade “Exercitando”, uma lista de exercícios disponível tanto pelas transmissões da TV Encontro das Águas quanto pela Internet.

O objetivo é que os estudantes possam exercitar e testar suas habilidades de acordo com os conteúdos e aulas repassados durante o “Aula em Casa”. A atividade está disponível para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

O “Exercitando” pode ser encontrado no momento das transmissões das videoaulas, em que são repassadas cartelas com assuntos e questionários. Os estudantes podem, ainda, acessar os mesmos formulários por meio de um QR code, também disponibilizado durante as transmissões do “Aula em Casa”.

Logo após as aulas, o material fica disponível para download no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e na plataforma on-line Saber+. Os gabaritos com as respostas das questões começarão a ser divulgados na próxima semana, a partir de segunda-feira (20/04).

“Para nós que planejamos as aulas e estamos fazendo a curadoria dos conteúdos de acordo com a proposta curricular da secretaria, é uma maneira de termos um feedback do rendimento dos alunos e avaliarmos os assuntos que estão gerando mais dificuldades entre eles, de uma maneira geral. Assim, poderemos planejar futuras ações de intervenção”, afirmou a gerente de Mídias e Conteúdos Digitais do Cemeam, Sabrina Araújo.