Segunda fase da “Compadrio” acontece em Manacapuru

A segunda fase da operação Compadrio foi realizada na manhã desta terça-feira (12), em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). Os alvos da ação são o secretário Municipal de Educação, Raimundo Conde e o subsecretário Afonso Luciano.





A ação é feita pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/CAO-CRIMO) e da 3ª. Promotoria de Justiça de Manacapuru. O objetivo é investigar um esquema criminoso responsável pelo desvio de recursos públicos oriundos do salário-educação.

O nome da Operação – Compadrio -, é uma alusão à prática de condutas que privilegiam amigos e/ou parentes que são favorecidos de maneira ilegal.