Segunda guia para pagamento do IPTU pode ser emitida pela internet

Os contribuintes que, por algum motivo, ainda não receberam seus carnês do Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana (IPTU) deste ano, podem facilmente emitir uma segunda via por meio do portal manausatende.manaus.am.gov.br. O alerta é do subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armínio Pontes.





Conforme informou o subsecretário, a Prefeitura de Manaus já concluiu a postagem, via Correios, dos mais de 511 mil carnês lançados de IPTU deste exercício. O documento contém todas as informações de lançamento do imóvel, além das guias em cota única ou parcelado para o contribuinte fazer sua opção de pagamento.

Pontes também lembrou que o vencimento da cota única do IPTU 2024 se dará na próxima sexta-feira, 15/3, e o pagamento em dia do imposto, garante ao contribuinte a chance de concorrer a vários prêmios em dinheiro da campanha IPTU Premiado 2024. As premiações chegam até R$ 500 mil.

“Por isso alertamos aqueles que, eventualmente ainda não receberam seu carnê, não percam a chance de concorrer e emitam sua segunda via para pagamento pelo nosso portal de serviços do Manaus Atende. Concorrem todos os contribuintes que pagarem a guia até o vencimento. Pagou, já está concorrendo automaticamente”, frisou o subsecretário.