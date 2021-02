Segunda parcela do Auxílio Estadual será depositada neste domingo (28)

O Governo do Amazonas mantém o compromisso assumido com a população e realizará, neste domingo (28/02), o pagamento da segunda parcela do Auxílio Estadual, programa criado pelo governador Wilson Lima para beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade social em todo o estado, durante a pandemia da Covid-19.

O benefício começou a ser entregue no último dia 3, apenas dois dias após o anúncio de sua criação. Conforme destacado por Wilson Lima na ocasião, o calendário prevê o pagamento do valor total do auxílio, fixado em R$ 600, em três parcelas de R$ 200. Com o segundo pagamento sendo realizado neste domingo, a expectativa é de que a terceira parcela seja paga já no início de março.

Até o momento, mais de 41 mil famílias já foram contempladas com o Auxílio Estadual. Os cartões de acesso ao benefício foram entregues por equipes da Secretaria de Assistência Social (Seas) em 54 municípios até o momento, incluindo a capital. Na Região Metropolitana de Manaus, até esta sexta-feira (26/02) já foram entregues 9.989 cartões.

Entregas – Na manhã desta sexta-feira, uma força-tarefa montada pela Seas junto ao Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), Unidade de Gestão Integrada (UGI), Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) e Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizou a entrega de cartões do Auxílio Estadual para moradores da zona norte de Manaus.

As entregas ocorreram em sete escolas da rede estadual de ensino durante os períodos da manhã e tarde. A expectativa é de que sejam entregues 1.717 unidades do cartão a novos beneficiários. Entre eles está a diarista Regina Souza, que esteve na Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Lecita Fonseca Ramos, situada no bairro Monte das Oliveiras.

“Está muito difícil. Os trabalhos pararam, tudo parou, aí a gente vive pela misericórdia de Deus. Vai ajudar muito nas despesas nesse momento difícil que a gente está passando. Só agradecer ao Estado, dando essa força para a gente”, celebra a diarista.

Na Escola Estadual Prof. Octávio Mourão, localizada no bairro Colônia Antônio Aleixo, a dona de casa Dayane Araújo recebeu o cartão para ter acesso ao Auxílio Estadual, após consultar sua situação pelo site auxilio.am.gov.br. Contemplada, ela faz planos para garantir a alimentação da família com o dinheiro.