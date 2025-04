Segunda parcela do IPTU 2025 vence nesta terça-feira, (15)

A Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), alerta os contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025, que optaram pelo pagamento parcelado do tributo, sobre o vencimento da segunda parcela, que ocorre nesta terça-feira, 15/4.





“O pagamento dentro do prazo credencia os contribuintes aos sorteios mensais da campanha IPTU Premiado, com premiações que chegam até R$ 40 mil e, no final do ano, teremos sorteios especiais de até R$ 200 mil e mais um prêmio extra de R$ 300 mil, para quem não tiver qualquer débito de IPTU”, pontuou o subsecretário da Receita da Semef, Arminio Pontes, ao lembrar que, os contribuintes que já realizaram o pagamento em cota única, concorrem a todos os sorteios previstos para este exercício.

Quem não está de posse das guias de pagamento, a segunda via pode ser emitida diretamente no portal de serviços Manaus Atende (manausatende.manaus.am.gov.br) ou por meio do aplicativo Manaus Atende Digital, disponível nas lojas App Store (iOS) e Google Play (Android).

Pontes destacou que, além da praticidade, o aplicativo oferece ao contribuinte a opção de adesão do IPTU Digital. “Ao aderir, o contribuinte assegura um desconto anual de 2% sobre o valor de lançamento do IPTU e terá a facilidade de acessar suas informações de forma digital, dispensando o carnê de papel”, concluiu.