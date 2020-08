Seinfra alerta para alteração no tráfego da Torquato Tapajós

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) informa que, a partir desta quarta-feira (19), o tráfego de veículos na avenida Torquato Tapajós, na altura do trevo, sofreu alterações. A intervenção ocorre em virtude das obras do Anel Sul, correspondente à ligação entre a estrada do Tarumã e a pista da avenida José Henriques, que segue em direção à avenida Margarita.

A partir de agora, o motorista que estiver dirigindo no sentido Centro/bairro, em direção à barreira, não poderá mais seguir pela pista antiga. O condutor deverá acessar a nova pista, que passa por debaixo da trincheira. Já no sentido bairro/Centro, o condutor segue pela pista antiga e fará um desvio no trecho em frente à entrada da estrada do Tarumã.

Agentes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Amazonas (BPtran) e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local da obra para orientar os condutores dos veículos. Além da presença dos agentes de trânsito, também foram posicionados alguns semáforos para facilitar a orientação do tráfego no local.

A interdição, no trecho compreendido, visa liberar a construção da via, que interligará a avenida Arquiteto José Henriques, seguindo em direção à avenida Margarita, até se juntar às obras do Anel Leste.

Paralelamente à obra de interligação da estrada do Tarumã com a avenida José Henriques, será dada continuidade na construção das duas pétalas superiores, que permitirão a realização de retornos entre as diversas pistas.

A Seinfra ressalta que a intervenção é temporária e destaca que a obra proporcionará vários benefícios para a população de Manaus, uma vez que a obra do Anel Sul, junto com o Anel Leste, proporcionará maior fluidez no tráfego, ajudando inclusive a desafogar o trânsito de veículos pesados, ocasionado por caminhões e carretas.

