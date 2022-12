Seinfra avança com pavimentação do Ramal Nova Esperança, em Manacapuru

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), está avançando com a obra de pavimentação do Ramal Nova Esperança, localizado no Km 62 da rodovia estadual AM-070, em Manacapuru, distante 68 quilômetros da capital.

A pavimentação do ramal é uma demanda antiga da população. A via, que não conta com sistema de drenagem, estava com a camada asfáltica completamente deteriorada por conta das chuvas.

Com investimento no valor de R$ 15,4 milhões, a obra contempla serviços nos 6,5 quilômetros do ramal, com serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização.

A pavimentação do ramal irá beneficiar mais de 500 famílias que vivem em comunidades no entorno do ramal, que são as do Bom Jardim, São Raimundo, Indígena Rosa Vermelha, Rei David, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (lago), Nossa Senhora do Livramento (Paru) e Vale da Benção.

Município integrante da Região Metropolitana de Manaus, situado na calha do Solimões, Manacapuru conta atualmente com uma população estimada em 99.613 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2021.