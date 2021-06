Seinfra avança na recuperação da orla de Japurá

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), já avançou 38% nas obras e serviços de contenção de processo erosivo na orla de Japurá, município distante 744 quilômetros de Manaus.

Com 3.656,00m2, a obra conta com investimento de R$ 1.837.900,59 e tem previsão de término para final do mês de outubro. Os serviços que estão sendo executados nesta fase são: escavação, reaterro e compactação de solo.

Serão realizados também serviços de contenção de processo erosivo, drenagem profunda e superficial, pavimentação e guarda-corpo, entre outras.

As fortes chuvas e infiltrações de águas pluviais nas margens dos rios reforçam os processos erosivos, ocasionando o fenômeno das terras caídas.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, as enchentes e vazantes também contribuem para o surgimento de processos erosivos. “A chegada do período chuvoso se reflete nas enchentes, que contribuem no surgimento de processos erosivos. Com isso, há desmoronamentos, pelo enfraquecimento da orla”, disse o secretário.

Situado na calha do Alto Solimões, Japurá tem uma população estimada em 2.251 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2020.