Seis partidos exibirão propaganda partidária nesta semana

O Partido dos Trabalhadores (PT), o União Brasil (UNIÃO), o Solidariedade, o Partido Verde (PV), o Cidadania e o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) exibirão propaganda partidária nesta semana. As inserções serão veiculadas entre 19h30 e 22h30. Vale destacar que esse tipo de propaganda não se confunde com a propaganda eleitoral, pois segue regras distintas.





De acordo com o calendário, o PV exibirá cinco minutos de propaganda ao longo da semana: dois minutos e meio na terça-feira (23), um minuto na quinta-feira (25) e mais um minuto e meio no sábado (27). O PT terá três minutos no total, sendo um minuto em cada um dos mesmos dias.

O PSOL e o Cidadania terão, cada um, dois minutos e meio de inserções: o PSOL na quinta-feira e o Cidadania no sábado. O Solidariedade exibirá um minuto de propaganda, dividido em meio minuto na terça-feira e meio minuto na quinta. Já o União Brasil exibirá um minuto de programa na terça-feira.

Segundo a Resolução TSE nº 23.679, de 2022, que regulamenta a propaganda partidária, as inserções devem ocorrer sempre às terças, quintas e aos sábados, dentro do horário nobre, das 19h30 às 22h30. A entrega das mídias é de responsabilidade dos órgãos de direção partidária.

A propaganda partidária tem como objetivos divulgar o programa do partido, apresentar suas atividades no Congresso Nacional e expor seu posicionamento sobre temas políticos e sociais. Além disso, pelo menos 30% do tempo total de cada legenda deve ser destinado à promoção da participação feminina na política.