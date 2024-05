Seletiva do Miss Borba 2024 será realizada nesta terça-feira, 28 de maio

A seletiva do Miss Borba 2024 será realizada no dia 28 de maio, terça-feira, a partir das 20h, na quadra Daia Muniz, localizada na avenida Silvério Neri, 136-208 – Centro. Organizada pela Prefeitura de Borba, através da Secretaria de Cultura do município, o evento contará com a participação de 12 jovens, com idades entre 15 e 23 anos, que disputarão oito vagas para a etapa final do concurso.





“O Miss Borba é um evento tradicional em nossa cidade, e a cada ano queremos incentivar que mais meninas borbenses possam revelar sua beleza natural e também mostrar para toda a sociedade a valorização da mulher borbense, com seus traços e suas origens amazônidas. O evento celebra e resgata uma tradição dos tempos antigos com muito glamour e profissionalismo”, destacou Simão Peixoto, prefeito de Borba.

As candidatas são todas nascidas em Borba, solteiras, sem filhos e que não tenham participado de outros concursos na cidade. Rodson Sá, secretário de Cultura de Borba, explicou que a seletiva é uma preliminar da etapa final, onde as 12 participantes desfilarão em traje de maiô e vestido de gala.

“O concurso Miss Borba é tradicional desde 1990. Vem evoluindo com o passar dos anos, sempre respeitando a tradição da cultura local. Com o crescimento da população, a visibilidade do concurso aumentou tanto a nível local quanto regional, ganhando grande proporção. Para promover o melhor evento, o concurso conta com uma comissão exclusiva para dar total apoio às candidatas”, ressaltou Rodson Sá.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Prefeitura de Borba (https://www.youtube.com/@borbaplay), a partir das 20h, na próxima terça-feira, 28 de maio. As finalistas selecionadas disputarão a etapa final do Miss Borba 2024, que ocorrerá no dia 11 de junho, no balneário do Lira. A programação do evento contará ainda com atrações musicais de bandas locais e regionais.