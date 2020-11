Sem concorrentes candidato é reeleito prefeito de Barrolândia (TO)

O candidato Adriano Ribeiro (DEM) está matematicamente reeleito prefeito de Barrolândia, na região central do Tocantins. Ele era o único candidato na disputa e foi declarado vencedor assim que a apuração começou porque precisava de apenas um voto para ser eleito. Até Às 17h50, com 76,92%, ele tinha 1.988 votos.

Adriano Ribeiro tem 39 anos, é formado em administração pela Universidade do Tocantins (Unitins) e governa Barrolândia desde que venceu as eleições de 2016. Além do DEM, a coligação dele, “Unidos por Barrolândia” também é composta por MDB e Solidariedade.

Ao Tribunal Superior Eleitoral, ele declarou bens que somam R$ 590 mil. O vice-prefeito será Geraldo Guedes (MDB). Ele era vereador do município desde 2016.

Quando foi votar, o prefeito reeleito comentou o processo eleitoral. “Para mim, é muito gratificante como político, e bom para a democracia do país. Isso quer dizer que a população acredita no trabalho que a gente vem fazendo. Não é normal isso, é raro de acontecer, mas é o nosso trabalho e é Deus que coloca a gente nessa missão. O povo acredita e confia, então por isso que estamos nessa situação, como candidato único”, disse.

