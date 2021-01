Semacc faz vistorias em mercados e feiras de Manaus

À frente da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), o ex-feirante Renato Junior, escolhido pelo prefeito David Almeida para a pasta, irá vistoriar feiras e mercados na capital amazonense nesta semana, para verificar demandas e problemas estruturais nos espaços.

O trabalho é em continuidade à ação iniciada ainda na madrugada do dia 1º de janeiro.

Acompanhado de outros funcionários da Semacc, logo nas primeiras horas de sua gestão, Renato Junior visitou seis centros de distribuição com o objetivo de averiguar os problemas na infraestrutura dos locais.

“A pedido do prefeito David, nós iniciamos bem cedo os trabalhos junto a essas feiras. Poucos atuaram no feriado e isso nos permitiu ter uma análise técnica mais clara”, pontuou o secretário.

Renato Junior aproveitou para se apresentar a alguns permissionários que estavam trabalhando e ressaltou que a ação teve caráter técnico.

As vistorias se iniciaram por volta das 5h e se encerraram às 8h. Foram visitadas as feiras Manaus Moderna, da Banana, Panair, Betânia e do Produtor, além do mercado municipal Walter Rayol – também conhecido como mercado da Cachoeirinha, na zona Sul.