Semed estende prazo de matrículas para Jovens e Adultos até dia 15 de agosto

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), prorrogou, até o dia 15 de agosto, a matrícula na Educação de Jovens e Adultos (EJA). A modalidade é destinada a pessoas com 15 anos ou mais que não concluíram o ensino fundamental.





A alteração da data é uma forma de oferecer mais tempo para que as pessoas que, por algum motivo, não conseguiram se inscrever anteriormente, possam garantir uma vaga. A iniciativa busca ampliar o acesso à educação e permitir que jovens e adultos retomem ou iniciem os estudos, concluam etapas escolares e ampliem suas oportunidades de vida.

“A EJA da rede municipal funciona por semestre e o 2º já começou no dia 24 de julho. As aulas estão acontecendo normalmente, com todo o cuidado para oferecer um ensino de qualidade para jovens, adultos e também para idosos. Para garantir que mais pessoas tenham acesso à educação, o prazo para se matricular foi ampliado até o dia 15 de agosto”, afirmou a gerente da EJA, Alina Bindá.

Inscrição

As inscrições podem ser realizadas na escola mais próxima da residência do candidato, mediante apresentação de documento de identidade, CPF, comprovante de residência atualizado e duas fotos 3×4.