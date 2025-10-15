Semef lança calendário de tributos 2026 e amplia descontos para quem aderir ao Carnê Digital

A Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef), divulgou o calendário de vencimentos e as novas regras de pagamento dos tributos municipais para o exercício de 2026.





O destaque para o próximo ano é a ampliação dos benefícios para os contribuintes que aderirem ao Carnê Digital e realizarem o pagamento por meio do aplicativo Manaus Atende Digital, que, além de facilitar o acesso às guias, garante descontos maiores na cota única dos tributos municipais.

Segundo o subsecretário da Receita da Semef, Armínio Pontes, o novo formato visa estimular o uso das ferramentas digitais e incentivar o pagamento antecipado. “A partir de 2026, quem optar pelo carnê físico do IPTU, por exemplo, terá desconto de 8% na cota única. Já quem utilizar o aplicativo Manaus Atende Digital e aderir ao carnê digital do IPTU receberá desconto de 10% até a data de vencimento da cota única”, explicou.

O vencimento da cota única do IPTU será no dia 16 de março de 2026, e o pagamento parcelado também contará com vantagens. Os contribuintes que aderirem ao carnê digital terão desconto de 2% em cada parcela, desde que o pagamento seja realizado até o vencimento.

A grande vantagem em 2026, conforme destacou o subsecretário, será para os contribuintes do IPTU que, além de aderirem ao carnê digital via aplicativo, optarem pela antecipação do pagamento da cota única. Quem pagar até o dia 27 de fevereiro terá desconto de 11%, e aqueles que efetuarem o pagamento até o dia 30 de janeiro garantirão o maior desconto, de 12%.

De acordo com Pontes, o estímulo à digitalização dos tributos municipais tem como objetivo reduzir custos de impressão e envio de carnês, além de contribuir para a sustentabilidade ambiental, com a diminuição do uso de papel.

“Em 2025, mais de 19,4 mil matrículas já aderiram ao carnê digital do IPTU. Nossa meta é ampliar esse número para o próximo ano, reduzindo o volume de impressões e fortalecendo o uso de ferramentas digitais”, ressaltou o subsecretário.

Alvará e ISS

Outra novidade é a inclusão da Taxa de Verificação de Funcionamento (TVF) – o Alvará de Funcionamento – no aplicativo Manaus Atende Digital. Assim como o IPTU, o tributo terá descontos diferenciados para quem adotar o formato digital.

O vencimento da cota única ou primeira parcela será no dia 5 de fevereiro de 2026, com desconto de 8% no carnê físico e 10% no digital, via aplicativo. No caso de pagamento parcelado pelo carnê digital, o contribuinte também receberá 2% de desconto em cada parcela paga até o vencimento.

A mesma regra da TVF também vale para os contribuintes do ISS Autônomo. Quem optar pela cota única terá desconto de 8% no carnê físico e 10% no digital. Para os que preferirem o pagamento parcelado, o desconto será de 2% em cada parcela quitada até a data de vencimento. O vencimento da primeira parcela e da cota única será no dia 12 de janeiro de 2026, marcando o início do calendário de tributos municipais do próximo ano.

Aplicativo

Para aproveitar os benefícios, o contribuinte deve baixar o aplicativo Manaus Atende Digital, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos, realizar o cadastro e optar pelo Carnê Digital. O app permite gerar guias, consultar débitos, acompanhar o histórico de pagamentos e receber notificações sobre prazos e descontos, tudo de forma integrada e segura.

Os contribuintes têm até o dia 31/12 deste ano para aderir aos Carnês Digitais e garantir os descontos especiais no lançamento de 2026.