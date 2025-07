Semifinal da Copa América Feminina: Brasil encara o Uruguai em Quito

A Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai na semifinal da Copa América Feminina, nesta terça-feira (29), às 21h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. O Brasil garantiu sua vaga na fase decisiva após um empate sem gols contra a Colômbia. A Celeste, aliás, também garantiu a vaga na última rodada da fase de grupos ao vencer o Chile por 3 a 0, no Chillogallo.





A final da Copa América será para sábado, 2 de agosto, às 18h. Para a seleção que perder, ainda há a chance de disputar o terceiro lugar na sexta-feira, 1º de agosto, às 21h.

Prováveis Escalações

Brasil: Claudia Oliveira, Fê Palermo, Taciane, Mariza; Gabi Portilho, Ari Borges, Angelina, Yasmim; Jhonson, Duda Rodrigues, Kerolin. Técnico: Arthur Elias

Uruguai: Sanchez, Felipe, Correa, Lacoste, Tregartten; Carballo; Velazco, Gonzalez, Viera; Aquino, Pizarro. Técnico: Ariel Eduardo Longo.

Fonte: Terra