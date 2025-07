Seminf avança com obras de alargamento da avenida do Turismo

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), intensifica as obras de alargamento da avenida do Turismo, na zona Oeste da capital. Ontem quinta-feira, 24/7, os serviços avançam em ritmo célere, consolidando mais uma importante frente de obra na capital.





Até o momento, já foram executados 6,6 quilômetros de alargamento no trecho que vai do aeroporto até o complexo turístico da Ponta Negra. Agora, as equipes concentram esforços no sentido contrário da via, garantindo a continuidade do projeto que visa melhorar a fluidez do tráfego em uma das principais vias da cidade.

“As obras seguem em ritmo acelerado, com frentes de trabalho durante o dia e à noite. Para não comprometer o trânsito, realizamos o recapeamento da via no período noturno e, durante o dia, seguimos com as obras de alargamento. É mais uma obra estratégica da gestão do prefeito David Almeida, que tem como prioridade melhorar a mobilidade urbana, beneficiando os mais de 4,5 mil veículos que passam por aqui a cada hora”, destacou o vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior.

Além do alargamento, outra frente de obras atua simultaneamente na implantação de sarjetas e meios-fios, que integram o pacote de urbanização da via. O projeto também inclui recapeamento asfáltico com aplicação de mais de 15 mil toneladas de massa, garantindo maior durabilidade ao novo pavimento.

Com o alargamento, a avenida do Turismo ganhará mais espaço para o tráfego, proporcionando mais conforto e segurança aos motoristas. A intervenção representa um avanço significativo na infraestrutura da zona Oeste, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Manaus com uma cidade mais organizada e preparada para o crescimento urbano.