Seminf entrega ponte mista na comunidade Alfredo Nascimento na zona Norte

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), concluiu, nesta sexta-feira, 12/9, a construção de uma ponte mista, com estrutura em ferro e piso de madeira, localizada na rua 63, comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona Norte da capital. A nova travessia possui 20 metros de extensão e já está liberada para o tráfego de pedestres.





A obra substitui a antiga ponte de madeira, que estava bastante comprometida pelo tempo e pelo desgaste, com pranchas deterioradas e oferecendo riscos à segurança da população. Agora, os moradores contam com uma estrutura resistente, que garante mais tranquilidade para quem depende do acesso diariamente.

Além de melhorar a trafegabilidade, a ponte fortalece a integração da comunidade com outras áreas da cidade, facilitando o acesso ao comércio local, escolas, postos de saúde e serviços essenciais. O investimento faz parte do compromisso da gestão municipal em levar infraestrutura para todas as zonas de Manaus.

O vice-prefeito e secretário municipal de Obras, Renato Junior, destaca a importância da intervenção para os moradores. “Essa ponte é mais do que uma estrutura física, é um elo que conecta vidas. A comunidade Alfredo Nascimento esperava por essa solução há muito tempo, e hoje estamos garantindo segurança e dignidade para todos que dependem desse acesso”, afirmou.

A Prefeitura de Manaus segue avançando com obras de mobilidade e infraestrutura em todas as zonas da cidade, priorizando áreas de maior vulnerabilidade, onde intervenções como essa transformam diretamente a rotina das comunidades.