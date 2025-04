Seminf executa recuperação de rede de drenagem no bairro Compensa

Reforçando o compromisso com a manutenção das galerias subterrâneas da cidade para evitar alagamentos e garantir mais segurança à população, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realiza, nesta terça-feira, 29/4, a manutenção da rede de drenagem da rua Antonio Luiz Pereira, no bairro Compensa, zona Oeste da capital.





“Seguindo a determinação do prefeito David Almeida, estamos com equipes atuando nos quatro cantos de Manaus, executando obras não só em grandes avenidas, mas também em becos e vielas, levando serviços de infraestrutura com o mesmo padrão de qualidade para a população”, enfatiza o vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior.

A equipe conta com o suporte de uma retroescavadeira para realizar a remoção da antiga tubulação, que foi rompida devido a grande pressão das águas das chuvas. Logo em seguida, será executada a implantação das novas manilhas de concreto armado, que é um material mais moderno e duradouro.

“Foi uma resposta rápida, o buraco abriu desde a última chuva torrencial e logo vieram realizar a manutenção. Estou satisfeito com os serviços que estão realizando aqui no bairro Compensa e por toda a cidade”, comentou o escultor Carlos Nascimento, de 56 anos.