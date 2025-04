Seminf inicia recuperação de área afetada por chuvas no Parque 10

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), atua, nesta quinta-feira, 17/4, na rua dos Japoneses, no bairro Parque 10, zona Centro-Sul. Devido às fortes chuvas do período, foi provocado um afundamento em parte da via e por onde passa um igarapé.





“Manhã de quinta-feira e os maquinários e trabalhadores da Seminf estão cedo pelas ruas, para fazerem a diferença levando melhorias, por meio dos nossos serviços de infraestrutura, conforme determina o prefeito David Almeida. Temos o inverno amazônico, que este ano tem sido castigado por altos índices pluviométricos, provocando estragos na capital e essa área no Parque 10 é uma delas, mas estamos atentos e comprometidos em trabalhar de forma intensa para atender a população”, afirma o vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior.

A tubulação rompeu, provocando uma cratera de cinco metros de profundidade, e a equipe da Seminf trabalha de forma eficiente e empenhada para resolver a situação da rua. No local, está sendo feita a recomposição completa da base com pedra rachão para fortalecer o aterro, na sequência, as equipes irão implantar 15 novos tubos, e executar a contenção nas margens do igarapé com rip-rap para estabilizar a área, evitando novos deslizamentos.

O morador e fotógrafo, Wiguisson de Souza, 51 anos, enfatiza o seu sentimento de felicidade em ver o trabalho da Prefeitura de Manaus.

“Eu estou muito aliviado porque a equipe da Prefeitura de Manaus, com os trabalhadores da Seminf estão realizando essa obra, e nós como moradores daqui estamos muito felizes, só tenho a agradecer o prefeito David Almeida e o vice Renato Junior”, afirma o morador.