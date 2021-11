Seminf intensifica obras de contenção de erosões na capital

Com a proximidade do período chuvoso, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), atua de forma acelerada em obras emergenciais para conter grandes erosões que oferecem riscos à segurança de moradores em várias zonas da cidade.

Na rua Manoel Ribeiro, bairro Mauazinho, zona Leste de Manaus, uma erosão com cerca de 45 metros de altura estava causando riscos aos moradores. De imediato, as equipes da Seminf iniciaram as obras de contenção nesta sexta-feira, 5/11, que já contam com 20 mil metros cúbicos de argila para o aterro. Posteriormente, a obra receberá drenagens profundas, caixas coletoras, dissipadores, terraplanagem e asfalto, resolvendo definitivamente o problema de cerca de 100 famílias.

Segundo o subsecretário de Comunidades da Seminf, Wagno Oliveira, o bairro Mauazinho possui uma complexidade maior, uma vez que a área é geograficamente erosiva, que, somada ao acúmulo de lixo, exige um cuidado redobrado na execução do serviço. Ele informou que no local a prefeitura irá implantar uma praça que modernizará a área, solucionando de vez os problemas.

“O problema da erosão no Mauazinho está contido e a obra deve ser concluída nos próximos dias. Só de lixo doméstico já retiramos duas toneladas. O trabalho é minucioso e delicado, para não colocar em risco a vida dos moradores. A fase crítica já foi concluída, as casas comprometidas já estão em segurança. Agora é a fase de implantação da drenagem, para entregar um trabalho de qualidade e durabilidade à população, que vai usufruir de uma área de lazer completa. Essa é a recomendação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta: transformar a vida das pessoas para melhor”, disse Wagno.

Outra grande erosão é a da rua Budapeste, no conjunto Nova Cidade, bairro Cidade Nova, zona Norte da capital, onde as equipes trabalham na contenção do talude e, posteriormente, na implantação da rede de drenagem profunda que dará o destino correto das águas das chuvas, evitando novas erosões. Outra frente de trabalho atua em mais uma grande erosão no mesmo bairro. As obras de contenção do talude, que passou por processo erosivo, já foram iniciadas.

Ainda no bairro Cidade Nova, a Prefeitura de Manaus também recuperou uma área de grande erosão na rua 197 do conjunto Nova Cidade. A erosão foi causada durante o forte período de chuvas na cidade, deixando o local com um declive muito acentuado, colocando em risco mais de 40 residências. As obras recuperaram 100% da área.

No conjunto Cidadão 9, conhecido como conjunto Lula, as obras de contenção da erosão de mais de 120 metros, que ameaçava o desabamento da rua Siri, foram finalizadas e a via foi toda revitalizada com a construção de meio-fio, sarjeta e a pavimentada asfáltica.