Semsa: apenas 36% dos beneficiários do Bolsa Família fazem acompanhamento de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), alerta que os beneficiários do Programa Bolsa Família já podem procurar uma unidade de saúde para realizar o acompanhamento referente à segunda vigência do programa de 2025. Até o momento, 36,97% dos beneficiários realizaram o acompanhamento em saúde.





O período da vigência, iniciado em julho, segue até dezembro, mas a orientação é que os beneficiários não deixem para realizar o acompanhamento apenas no último mês do ano.

A chefe do Núcleo de Alimentação e Nutrição da Semsa, nutricionista Dandara Guimarães Bezerra, informa que, na segunda vigência do programa para 2025, foi registrado o acompanhamento em saúde de 176.987 beneficiários, sendo que a meta é realizar o acompanhamento de 478.713 pessoas.

“É importante que os beneficiários não deixem o acompanhamento para a última hora e realizem as consultas assim que possível, o que vai evitar filas nas unidades de saúde no final do ano, por conta da demanda do Bolsa Família. Muitas pessoas acabam indo apenas no mês de dezembro, acreditando que há uma consulta específica para o programa”, aponta Dandara Bezerra.

De acordo com a nutricionista, o acompanhamento das condicionalidades de saúde, com o respectivo registro no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), pode ser feito a qualquer momento da vigência, por um profissional de saúde de nível superior, bastando informar sobre o cadastro no programa.

Os beneficiários do Bolsa Família devem ser acompanhados nas unidades de saúde no período das duas vigências do programa, com a primeira sendo de janeiro a junho, e a segunda de julho a dezembro. Na primeira vigência de 2025, houve o acompanhamento de 71,94% dos beneficiários cadastrados.

Para o acompanhamento das condicionalidades de saúde, o público-alvo são crianças de até sete anos incompletos e mulheres inscritas no Programa Bolsa Família. O acompanhamento avalia a atualização vacinal, o crescimento e desenvolvimento das crianças, com registro de peso e altura. Para as mulheres cadastradas, o profissional realiza avaliação da situação integral de saúde e, no caso de gestantes, há o acompanhamento das consultas de pré-natal.

A nutricionista aponta ainda que o acompanhamento é o momento em que o profissional de saúde vai verificar alguma alteração nos exames e avaliar a situação de saúde para prevenir doenças.

“São pessoas de baixa renda e que estão mais propícias a desenvolver doenças, principalmente doenças crônicas. No caso da criança, se for identificado que ela não tem o peso ou altura adequada para a idade, é ligado o sinal de alerta e a unidade de saúde pode acompanhar essa criança mais de perto”, informa Dandara.