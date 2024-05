Semsa capacita profissionais para prevenir e tratar alergias alimentares em Manaus

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está realizando, neste mês, a Semana Municipal de Conscientização sobre Alergias Alimentares, com o objetivo de sensibilizar a população sobre esse tema e disseminar medidas de prevenção e autocuidado. Profissionais de saúde estão engajados em uma série de atividades que incluem palestras, capacitações e ações de promoção da saúde.





O nutricionista Victor Costa, do Núcleo de Alimentação e Nutrição da Semsa, destaca a importância dessa iniciativa diante do crescente número de casos de alergias alimentares. Ele explica que as alergias alimentares são reações do sistema de defesa do corpo a determinados alimentos, manifestando-se com sintomas como coceira, vermelhidão e inchaço, principalmente em áreas como olhos, boca e orelhas.

“A alergia alimentar é hoje considerada um problema de saúde pública, afetando aproximadamente 8% da população mundial. Por isso, é fundamental conscientizar a população sobre essa condição e fornecer informações sobre medidas de prevenção e autocuidado para evitar reações alérgicas”, ressalta o servidor.

As ações da Semana Municipal de Conscientização sobre Alergias Alimentares incluem webinários, palestras e atividades de promoção da saúde em unidades de saúde e escolas, visando alcançar pais, alunos, educadores e profissionais que lidam com o preparo de alimentos. Além disso, está previsto um curso de qualificação para nutricionistas da rede básica, visando aprimorar o atendimento e a orientação aos usuários.

“A proposta é fornecer informações relevantes sobre alergias alimentares aos profissionais de saúde e educação, para que possam desempenhar um papel eficaz na disseminação de conhecimento e na promoção da saúde da população”, destaca Victor Costa.

Essa semana de conscientização é uma oportunidade para fortalecer o conhecimento sobre alergias alimentares e para reforçar a importância da prevenção e do cuidado com a saúde. A Semsa está empenhada em proporcionar o melhor atendimento possível à população, contribuindo para a qualidade de vida e o bem-estar de todos os cidadãos de Manaus.

Ações como essas são essenciais para garantir que as pessoas estejam informadas e preparadas para lidar com situações relacionadas a alergias alimentares, promovendo assim uma comunidade mais saudável e consciente.