Semsa disponibiliza vacina em 10 unidades de saúde e seis pontos alternativos

A vacina contra a Covid-19 estará disponível em 16 locais neste sábado, 14/1. Além das 10 unidades básicas da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que abrem tradicionalmente das 8h às 12h para atender crianças, adolescentes, adultos e idosos, seis supermercados também funcionarão como pontos de vacinação, por meio de parceria entre a Prefeitura de Manaus e o Governo do Amazonas, com atendimento exclusivo para o público adulto, das 9h às 16h.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, explica que a expansão pontual dos locais de vacinação visa facilitar a adesão à vacina das pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose ou precisam completar o esquema vacinal. “Mais de 600 mil pessoas estão com pendências nas doses de reforço e esta é mais uma oportunidade para atualizar o cartão de vacina”, observou.

As 10 unidades básicas de saúde estão distribuídas em todas as zonas geográficas da capital, e estarão ofertando todas as doses – de 1ª a 4ª – para o público geral a partir de 18 anos de idade e também a 5ª dose para adultos com alto grau de imunossupressão.

Nesses locais, também serão atendidas as crianças a partir de 5 anos e o público de 12 a 17 anos, que pode receber uma dose de reforço (3ª dose), sendo que os adolescentes imunossuprimidos podem tomar também a segunda dose de reforço (4ª dose).

Já as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, atendidas exclusivamente em quatro pontos de referência – nas Unidades de Saúde da Família (USF) Áugias Gadelha, José Rayol dos Santos, Deodato de Miranda Leão e Alfredo Campos – recebem apenas as doses do esquema vacinal inicial. Para este público, a Semsa está priorizando a aplicação do imunizante da Pfizer (Pfizer Baby), uma vez que o estoque de CoronaVac (autorizada para crianças a partir de 3 anos) está praticamente zerado na capital.

“As crianças ainda não vacinadas e as que iniciaram o esquema vacinal com a Pfizer receberão a Pfizer, e crianças com pendência na segunda dose de CoronaVac devem aguardar a chegada de uma nova remessa da vacina para completar o esquema”, orientou o subsecretário.

Djalma Coelho pede aos pais verifiquem na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br) as datas em que seus filhos foram vacinados e não atrasem as doses subsequentes.

No caso da Pfizer Baby (tampa vinho), são necessárias três doses iniciais, sendo a segunda no intervalo de quatro semanas após a primeira, e a terceira dose em oito semanas após a segunda. A Pfizer pediátrica (tampa laranja) e a Pfizer utilizada no público a partir de 12 anos (tampa roxa) são aplicadas em duas doses iniciais com intervalo de 21 dias entre doses e de quatro meses entre as doses de reforço.

O intervalo padrão para as doses de reforço dos adultos, que pode ser feita com Pfizer ou AstraZeneca, também é de quatro meses, mas em casos específicos é reduzido: idosos de 60 anos ou mais recebem a primeira dose de reforço (terceira dose) em três meses; e imunossuprimidos, em 28 dias. Em relação aos adolescentes imunossuprimidos, que recebem apenas a Pfizer, o intervalo recomendado é de dois meses após a segunda dose.

Já a quarta dose, autorizada para todos acima de 18 anos, e a quinta dose, destinada apenas a adultos com imunossupressão, devem ser aplicadas em intervalos de quatro meses.

Alternativos

Os seis pontos de vacinação em funcionamento nos supermercados estão sendo operacionalizados em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e atenderão apenas adultos.

Os seis supermercados que estarão vacinando neste sábado terão disponíveis todas as doses autorizadas pelo Ministério da Saúde para o público adulto.

Para se vacinar, é necessário que o usuário apresente documento de identificação com foto, CPF ou Cartão nacional de Saúde (CNS) e a carteira de vacinação.

Todas as informações relativas à vacinação deste sábado, inclusive orientações quanto às doses e públicos contemplados, podem ser consultados no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e nas redes sociais oficiais (@semamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook).

Veja os pontos de vacinação contra a Covid-19 neste sábado:

UNIDADES DE SAÚDE – 8h ÀS 12h

Zona Norte

– Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul;

– USF Áugias Gadelha – Rua 15, s/nº, Cidade Nova I (a partir de seis meses de idade)

– USF Balbina Mestrinho – Rua Major Silvério J. Nery, nº 170, Núcleo 3, Cidade Nova;

– USF Maj PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina;

Zona Sul

– USF Doutor José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores (a partir de seis meses de idade);

Zona Leste

– USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi (a partir de seis meses de idade);

– USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário;

– USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves;

Zona Oeste

– USF Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória (a partir de seis meses de idade);

– USF Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa I

PONTOS ALTERNATIVOS – 9h às 16h

Zona Sul

– Hiper DB Paraíba – Rua Jornalista Umberto C. Filho, 1.128, Adrianópolis

– Super DB Eduardo Ribeiro – Avenida Eduardo Ribeiro, 453A, Centro

Zona Oeste

– Hiper DB Ponta Negra – Avenida Coronel Teixeira, 7.687, Ponta Negra

Zona Norte

– Hiper DB Cidade Nova – Avenida Noel Nutels, 1762, Cidade Nova

– Hiper DB Nova Cidade – Avenida Margarita, 1.359, Nova Cidade

Zona Leste

– Super DB Mutirão – Avenida Autaz Mirim, 843, Mutirão