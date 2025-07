Semsa oferta exames de rastreio de câncer de mama e do útero nas unidades móveis

O câncer de mama e o câncer do colo do útero estão entre as principais preocupações da saúde pública no Amazonas, com alta incidência e mortalidade. A Prefeitura de Manaus reforça a importância dos exames de rastreio das doenças, a mamografia e o exame preventivo, ambos ofertados nas Unidades Móveis de Saúde da Mulher, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), de forma gratuita, sem a necessidade de agendamento prévio ou encaminhamento de outros serviços.





A chefe do Núcleo do Programa de Saúde Móvel da Semsa, enfermeira Meliza Souza, explica que a mamografia é ofertada na rede de Atenção Especializada, podendo ser agendada na rede municipal de Atenção Primária à Saúde (APS), por meio do Sistema de Regulação (Sisreg). Já nas unidades móveis da secretaria, conforme a gestora, as usuárias podem realizar o exame sem a necessidade de regulação.

“A mamografia é essencial para detecção precoce do câncer de mama, pois permite identificar alterações celulares em fases iniciais, quando são maiores as chances de cura. Isso possibilita um tratamento menos invasivo e mais eficaz, com melhores resultados em longo prazo”, aponta Meliza.

A coleta do preventivo, ou papanicolau, informa Meliza, pode ser feita tanto nas Unidades Móveis de Saúde da Mulher quanto nas Unidades de Saúde da Família (USF) do município, em regime de portas abertas. Ela explica que o exame é rápido, simples e indolor, sendo empregado para detectar alterações e lesões pré-cancerígenas ocasionadas pelo papilomavírus humano (HPV), principal causador do câncer do colo do útero.

“Assim como a mamografia, o exame preventivo é uma poderosa ferramenta de proteção: detecta precocemente alterações no colo do útero que podem evoluir para câncer e salva vidas, quando realizado de forma regular”, ressalta a enfermeira.

Meliza informa que o público-alvo para o preventivo são mulheres e pessoas com útero, na faixa etária de 25 a 64 anos de idade, que já iniciaram a vida sexual, de forma prioritária. Por sua vez, a mamografia de rastreio é indicada para mulheres com idade de 50 a 69 anos, sem sintomas ou sinais de câncer de mama.

“A orientação é que a usuária na faixa etária alvo do preventivo realize o exame a cada três anos, após dois anos consecutivos com resultados normais. A mamografia, por sua vez, é recomendada a cada dois anos para mulheres com indicação para o procedimento”, explica.

Além do exame preventivo, as Unidades Móveis de Saúde da Mulher da Semsa fortalecem a prevenção do câncer do colo uterino com a oferta da vacinação contra o HPV. O imunizante é aplicado em dose única, sendo indicado para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos.

Atendimento

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher, da Semsa, atuam nos cinco distritos de saúde do município, Norte, Leste, Oeste, Sul e rural, ofertando serviços e procedimentos da APS. Entre eles, consultas médicas e de enfermagem, planejamento familiar, exames diversos de ultrassom, consulta inicial do pré-natal, testes rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e gravidez, vacinação e dispensação de medicamentos, além do preventivo e mamografia.

As usuárias em busca de atendimento podem se dirigir a qualquer uma das unidades do serviço móvel e apresentar documento oficial de identificação e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

As estruturas itinerantes funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis, inclusive pontos facultativos da administração municipal, das 7h às 17h. A localização das unidades é atualizada e divulgada a cada semana no perfil da Semsa no Instagram (@semsamanaus) e no site da secretaria, no link direto www.manaus.am.gov.br/semsa/unidades-basicas-de-saude-ubs/unidades-moveis-de-saude-da-mulher/.

Incidência

O câncer de mama e o câncer do colo do útero são os mais incidentes entre a população feminina no Amazonas, de acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

No Estado, o órgão estimou um total de 500 novos casos de neoplasias da mama feminina, com taxa de incidência de 28,34 por 100 mil habitantes, e de 610 casos de câncer do colo uterino, com taxa de incidência de 31,71, para cada ano do triênio de 2023 a 2025.

Em Manaus, os números se equiparam, com uma estimativa de 420 novos casos anuais tanto para o câncer de mama quanto para o câncer do colo do útero, com taxas de incidência respectivas de 45,14 e 36,4.