Semtepi terá boletins de emprego diários na rádio Câmara

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), renova a parceria com a Câmara Municipal de Manaus (CMM), para o retorno dos anúncios diários no programa Câmara é Notícia que será transmitido pela rádio Câmara, com o objetivo de manter informados trabalhadores, empreendedores e empresários locais.

A programação contará todos os dias com boletins sobre vagas de empregos no programa Balcão de Emprego a partir das 8h30. Os informes serão estruturados para promover a aproximação entre os órgãos e o cidadão.

“A Prefeitura de Manaus tem trabalhado muito pela geração de emprego e renda, pelo desenvolvimento e avanço da nossa cidade, por isso, é tão importante fazer com que essas informações e oportunidades cheguem ao maior número de pessoas possível”, pontua o secretário da Semtepi, Radyr Júnior, sobre a importância de programas que constituem um instrumento para disseminar os conteúdos do órgão.

Com o tema “Trabalho, Empreendedorismo e Inovação”, os anúncios serão apresentados pela chefe da Divisão de Empreendedorismo, Nicolle Loureiro, destacando os principais assuntos relacionados aos setores do Sine Manaus, Qualificação Profissional, Economia Solidária e Inovação, tais como “Vagas de Emprego”, “Acesso ao Mercado” e “Principais Dúvidas”.

Para o diretor do Departamento de Apoio ao Sine Manaus, Leandro Neves, com a rádio, as vagas que são divulgadas diariamente nas redes sociais da secretaria terão mais um meio de chegar à população. “Esta parceria irá nos possibilitar alcançar ainda mais o nosso objetivo, que é a promoção de trabalho, emprego e renda a toda a população de Manaus”, ressalta.

A rádio Câmara Manaus pode ser ouvida na frequência 105,5 megahertz, pelo canal TV Câmara, pelo canal 6.3, no site da CMM, pelo endereço eletrônico www.cmm.am.gov.br, ou por meio do aplicativo Mano. Para utilizá-lo, o ouvinte precisa baixar o aplicativo, acessar a opção rádios e clicar no ícone Rádio Câmara Manaus. Essa ferramenta permite o acesso, tanto pelo celular quanto pelo computador. O link para acesso é https://assista.mano.tv/radiocamaramanaus.