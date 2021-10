Senador Eduardo Braga é alvo de decisão judicial por postagem de fake news

Recentemente, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) ordenou que o senador Eduardo Braga retirasse de suas redes sociais postagens sobre o governador do Amazonas, Wilson Lima. As publicações eram referentes ao aumento no preço dos combustíveis.

O parlamentar havia publicado uma matéria veiculada no dia 30 de março deste ano informando que o governo do Amazonas era o responsável pelo aumento do ICMS do diesel.

Conforme a decisão judicial, Braga fez uso de uma reportagem antiga para confundir a sociedade com relação ao aumento do preço dos combustíveis. O referido post, de acordo com a Justiça, não tinha fundamentação justificável, apenas motivação política, além de se tratar de uma fake News.