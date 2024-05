Senador Plínio, do minúsculo PSDB, ataca Lula e leva uma ‘lapada’ de Marcelo Ramos

O diminuto senador Plínio Valério, do minúsculo PSDB, resolveu dar opinião controvertida e mentirosa sobre as ações do Governo Federal no Rio Grande Sul, mas não contava com a reação do pré-candidato a prefeitura de Manaus, Marcelo Ramos (PT-AM)





As eleições deste ano são municipais. Mesmo assim, os ataques de políticos com tendências bolsonaristas ao presidente Lula, não param no Amazonas. Elas são feitos até por quem tem pouca ou quase nenhuma expressividade no Senado, como é o caso de Plínio Valério, do PSDB.

Mas, dessa vez, ele teve pela frente o pré-candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Ramos, do PT. Ele não mediu esforços para sair em defesa do presidente Lula e deu uma “lapada” no senador tucano.

Extinção

“O PSDB é um partido em extinção, um partido que respira por aparelhos, em estágio terminal. O senador Plínio dizer que Lula tem despeito do PSDB, só pode ser piada. Seria cômico se não fosse trágico”, disse Marcelo Ramos.

O PT, atualmente, possui mais de 89 deputados federais e oito senadores. Enquanto o partido dos tucanos além de baixa representatividade, foi o que mais perdeu nas eleições de 2022. Atualmente o PSDB tem apenas 18 deputados federais e um senador, ele, Plínio, que foi eleito na onda bolsonarista de 2018, mas que até hoje não disse para que ocupa uma cadeira no Congresso Nacional.

Despeito do Plínio

Marcelo se refere a um vídeo publicado por Plínio Valério, no qual o senador critica as ações do governo federal em prol da população do Rio Grande do Sul, fortemente atingida pelas cheias dos rios e do lago Guaíba. Segundo o senador, o presidente Lula mostra sua pequenez na gestão em plena tragédia.

“Tenho uma relação cordial com o senador Plínio Valério e uma relação muito próxima com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. E não posso me omitir diante do patético vídeo publicado pelo senador, que ignora a grandeza da reação do governo federal diante da tragédia no Rio Grande do Sul”, afirmou Ramos.

No vídeo, Plínio Valério faz duras críticas ao ministro gaúcho, Paulo Pimenta. Ele também critica a intervenção da segurança pública no Distrito Federal, a época da tentativa de golpe de 8 de janeiro do ano passado.

“Mas quando o ex-presidente Bolsonaro fingiu falta de ar enquanto os amazonenses morriam asfixiados por falta de oxigênio na pandemia do covid-19, o Plínio não fez vídeo para defender os amazonenses”.

“Quando a população do Amazonas e do Brasil precisaram de vacinas e Bolsonaro desdenhou dizendo que quem tomasse o imunizante ia virar jacaré, Plínio também não fez vídeo criticando o mandatário”.

“O povo do Amazonas esperou muito por seu repúdio a um governo que nós abandonou enquanto a população morria às centenas de milhares”, comentou Marcelo Ramos.

Assista o vídeo:

Aqui: https://www.instagram.com/reel/C7AYcDJpz4G/?igsh=c284Y3B3cnc1dzg%3D