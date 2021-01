‘Sensação de dever cumprido, fiz o melhor que pude’, diz Arthur Neto

Como último ato ao concluir a gestão, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, inaugurou mais uma grande obra de mobilidade e de lazer, o complexo viário Professora Isabel Victoria, localizado na avenida Max Teixeira, em frente à entrada do conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, zona Norte.

“Concluo o meu mandato com sensação de dever cumprido, fiz o melhor que pude, talvez muito mais que qualquer outro possa ter feito ao longo da história de Manaus”, declarou o prefeito, ao entregar a obra, que após 15 meses de construção vai desafogar o tráfego no local e oferecer uma área recreativa para as famílias.

Com uma área que abrange 283 mil metros quadrados, o complexo é composto por um viaduto, com iluminação a LED, que transpassará por cima de uma rotatória, e um sistema binário de tráfego na área dos bairros Mundo Novo e Cidade Nova. A obra é executada pelo consórcio formado pelas empresas JNasser Engenharia Ltda. e Construtora Soma Ltda., vencedoras do processo licitatório.

“Levamos melhorias para toda cidade, aqui é um exemplo, em baixo um complexo de lazer, em cima um complexo viário e Manaus está toda assim, com infraestrutura por toda a cidade”, declarou o prefeito Arthur Neto, acompanhado da primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro. “Espero que tenhamos sido um exemplo é desejo muitos avanços mais para a cidade tanto amo”, completou Arthur.

Na parte inferior do viaduto, foi construída uma ampla área recreativa com mais de cinco mil metros quadrados, que abriga playground, quadra poliesportiva, praça de alimentação, academia de ginástica ao ar livre, vestiário, banheiro, depósito e estacionamento, além de uma praça com bancos e mesas para jogos de tabuleiro, cujos trabalhos foram coordenados pela comissão de paisagismo e urbanismo.

Além disso, está agregado à estrutura, área de paisagismo, sob a responsabilidade da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, presidida pela primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro. “O projeto de paisagismo agrega mais valor a esse complexo viário, embelezando uma obra tão importante para a mobilidade urbana de Manaus”, afirmou Elisabeth Valeiko.

O Isabel Victoria é o terceiro complexo viário da gestão Arthur Neto a ser construído na capital. Em junho deste ano, foi entregue o complexo viário Ministro Roberto Campos, na avenida Constantino Nery, entre as ruas Pará e João Valério, e no ano de 2014, o complexo 28 de Março, na avenida Torquato Tapajós, próximo ao aeroporto internacional Eduardo Gomes.

‘Manaus iluminada’

Para brindar o novo ano, a prefeitura promoveu uma queima de fogos simbólica na noite da virada desta quinta-feira, 31/12, para sexta-feira, 1º/1. Com as tradicionais festas de Réveillon canceladas devido a pandemia do novo coronavírus, nove pontos ficaram iluminados, incluindo o Centro Histórico de Manaus, bairros como o Lago Azul, Jorge Teixeira, Colônia Antônio Aleixo, Educandos, Cidade Nova, Zumbi, Crespo e Santo Agostinho. O show pirotécnico durou cinco minutos, sem que os endereços fossem divulgados para evitar aglomeração nas ruas.

Em paralelo à queima de fogos simbólica, a Prefeitura de Manaus fez também a transmissão ao vivo do “Réveillon das Cores”, promovido pela Rede Amazônica. A live, organizada pelo grupo de comunicação, contou com atrações locais como Santaella, John Veiga, Prata Filho, Raylla, Elas Cantam Samba e Piseiro do DJ, além da banda Capital Inicial como atração nacional.

Poucos minutos antes da meia-noite, o prefeito Arthur Neto participou ao vivo da transmissão, direto do complexo viário Professora Isabel Victoria, e declarou o amor por Manaus, desejando muita saúde e mais avanços para a cidade no próximo ano.

“Vou deixar uma boa soma no caixa da prefeitura, até porque tenho todo o interesse que a nova gestão seja bem sucedida. Estou tranquilo por ter feito o melhor que eu pude”, finalizou Arthur Virgílio Neto, dando por concluído seu terceiro mandato à frente do Executivo municipal.