Sepror elabora regras para a 1ª pesca ordenada do Mapará, em Boa Vista do Ramos

Para avaliar o potencial pesqueiro para o aproveitamento racional do Mapará pelos pescadores locais, a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) concluiu a prospecção do potencial pesqueiro e deu início na 1ª oficina de elaboração de regras para a pesca ordenada do Mapará, em Boa Vista do Ramos (a 271 quilômetros de Manaus).





Ação que iniciou na sexta-feira (08), com duração de três dias seguidos, em conjunto com Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e da Colônia de Pescadores de Boa Vista do Ramos. No local, foram realizadas pescas experimentais em ambientes aquáticos na região do rio Urubu, situado na zona rural do município, com o objetivo de avaliar o potencial pesqueiro, visando gerar renda aos pescadores.

Em cinco locais de coleta, foram capturados Maparás com comprimento mínimo de 28cm (pesando 140g) e máximo de 44cm (pesando 450g), com uso de malhadeiras com malhas entre 25 a 45mm entre nós opostos. No rio Urubu, o índice de produtividade média foi de 8,55kg/h, representando 65% da produtividade quando comparada com à da maior área de pesca dessa espécie no estado, o lago do Rei, situado no município de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros da capital).