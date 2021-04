Sepror realiza visita técnica a ramal revitalizado pelo programa ‘SOS Vicinais’

A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Política Agrícola, Pecuária e Florestal do Amazonas (Seapaf), realizou uma visita técnica à Comunidade do Areal, localizada no Km 41 da AM-010 (Manaus-Itacoatiara). A visita ocorreu na terça-feira (06/04) e teve o objetivo de verificar as condições do ramal, que foi recuperado durante a primeira etapa do programa “SOS Vicinais”, durante o primeiro inverno amazônico após sua recuperação. A recuperação do ramal foi feita em caráter emergencial para melhoria da trafegabilidade no local.

“Nesse ano, iniciaremos a nova fase do programa ‘SOS Vicinais’ com recursos na ordem de R$ 8 milhões, que estão destinados para recuperação de 200 quilômetros de estradas em 16 comunidades, atendendo aproximadamente 2 mil famílias de produtores rurais. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), o Amazonas possui cerca de 1.008 vicinais, com cerca de 11 mil quilômetros de extensão. Esses números, por si sós, mostram o tamanho do desafio dessa ação em nosso estado”, lembrou o secretário da pasta, Petrucio Magalhães Júnior.

O “SOS Vicinais” é um programa estadual, criado em março de 2020 por determinação do governador Wilson Lima, e faz parte das ações integradas do Sistema Sepror para o setor primário. O programa tem como objetivo recuperar, em caráter emergencial, pequenos trechos críticos de ramais sem condições de tráfego e que impossibilitam ao homem do campo escoar sua produção para a cidade.

Com isso, o programa vem beneficiando famílias de agricultores que vivem da produção rural, como ovos, peixes, hortaliças, entre outros, com a melhoria na acessibilidade e no escoamento dos produtos oriundos das famílias que vivem no ramal.

Para o avicultor Gilmar Santiago, que mora há 13 anos no ramal, a continuidade do programa possibilitará manter a qualidade de tráfego do local. “O serviço dessa primeira etapa nos trouxe muitos benefícios, pois antes nós não conseguíamos sair com a nossa produção, e se chovesse era pior ainda. Então, agradeço ao Governo do Estado pela melhoria que o programa trouxe para a vida dos moradores aqui do ramal, e a gente espera que continuem olhando por nós aqui dentro”, disse.

Balanço – Em 2020, mesmo com todas as dificuldades decorrentes da pandemia de Covid-19, o Governo do Estado não deixou de atender às necessidades de trafegabilidade e escoamento da produção de quatro comunidades na área rural de Manaus. Por meio do “SOS Vicinais”, foram recuperados 55 trechos, totalizando 40 quilômetros, beneficiando 542 famílias de produtores. O investimento foi da ordem de R$ 1,9 milhão.

Os trabalhos executados dentro do “SOS Vicinais” promovem a recuperação de pequenos trechos de estradas em situação intrafegável, resultado de intensas chuvas regionais, porém sem descuidar da parte ambiental. Todas as obras seguem as exigências da legislação junto ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).