Sepror recebe doações de laranjas e tangerinas da Fazenda Santa Rosa

A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), por meio do Programa Estadual de Combate ao Desperdício e à Perda de Alimentos, firmou uma nova parceria, desta vez com a Fazenda Santa Rosa, localizada no Km 12 do Ramal do Caldeirão, no Km 05 na rodovia AM-070, estrada de Iranduba.

Destaque na produção de citrus, a Fazenda Santa Rosa cedeu, nesta quinta (27/05) e sexta-feira (28/05), 2,7 toneladas de laranjas e tangerinas para serem doadas às instituições socioassistenciais que combatem a fome e ajudam a população de baixa renda a ter um alimento com todo o seu valor nutricional, como a Associação de Moradores do Parque das Castanheiras, Escola Espírita Allan Kardec, União Cultural Desporto do Amazonas, entre outras, que também estão cadastradas no Mesa Brasil.

De acordo com o coordenador do programa na Sepror, Carlos Henrique Conceição, uma forma de evitar a perda dos alimentos é indo diretamente na produção, antes mesmo de chegar às feiras.

A proprietária da Fazenda Santa Rosa, Jordana Dourado, ressalta a importância do programa, que busca levar sustentabilidade e alimentos para aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social.

“Quando nos deparamos com esse projeto, da Sepror, a gente abraçou, porque são frutas que não serão mais comercializadas, mas podem ser consumidas, podem ser aproveitadas de uma melhor forma, que é o que esse projeto se propõe a fazer. Para nós, é uma satisfação enorme poder contribuir para esse novo destino dos alimentos”, completou Jordana.