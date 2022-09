Serasa dá dicas para o consumidor não cair no “Golpe do Contato Quente”

Golpistas mentem que conhecem funcionário da Serasa capaz de eliminar pendências, mas depois de tomar o dinheiro da vítima somem sem deixar rastro

Se alguém oferecer vantagens como retirar as pendências do CPF na Serasa e aumentar o seu Score não tenha dúvidas: é o “Golpe do Contato Quente”. O capítulo desta semana da série “Sempre Alerta” explica como os golpistas agem, mentindo que conhecem um funcionário da Serasa que pode praticar fraudes mediante pagamento.

Para enganar os consumidores, os criminosos usam páginas na internet que nada têm a ver com a área de finanças, como lojas ou mercados. Depois de convencerem as vítimas, enviam boletos de cobrança pelo serviço que fingem ter realizado. Ao receber o dinheiro, os estelionatários somem sem deixar rastros.

Fique atento:

– eventuais pendências de débito junto à Serasa só podem ser retiradas após o pagamento da dívida ao credor e não há cobrança alguma de taxa para isso;

– o aumento da pontuação do Serasa Score depende de uma metodologia técnica que analisa o histórico e o atual comportamento financeiro do usuário. Não há possibilidade de a pontuação ser manipulada.

Outro método usado pelos fraudadores do Contato Quente é vender o Manual do Score, documento que a Serasa disponibiliza gratuitamente em seu site para todos os usuários interessados em consultá-lo.

Páginas falsas são retiradas do ar

Levantamento da própria Serasa aponta que entre maio e junho deste ano houve um aumento de 190% nas menções de “Contato Quente na Serasa” na internet. Desde setembro de 2020, a empresa conseguiu que as plataformas de Redes Sociais retirassem do ar 1.585 páginas na internet que aplicavam esse tipo de golpe com o uso indevido do nome da Serasa. Somente de janeiro a julho deste ano foram eliminadas 291 páginas criadas por golpistas. Em contato permanente com os administradores da Meta (Facebook e Instagram), a Serasa tenta desestimular a criação de páginas fakes, mas como os estelionatários costumam ser ágeis na produção de fraudes a empresa recomenda atenção redobrada do público.

Para não cair no Golpe do Contato Quente saiba que:

1 – Não existe maneira de retirar pendências junto à Serasa sem pagar a dívida ao credor;

2 – A pontuação do Score segue hábitos e histórico financeiro do consumidor que ninguém pode alterar;

3 – A Serasa não vende Manual para orientar o uso do Score, muito menos para aumentar a pontuação na ferramenta: as orientações são gratuitas e disponibilizadas no site oficial da empresa;

4 – Os golpistas usam páginas de assuntos aleatórios nas Redes Sociais, sem relação alguma com finanças, para atrair mais facilmente suas vítimas;

5 – O criminoso faz algum comentário dizendo que conhece alguém na Serasa que tirou suas pendências;

6 – No final ele oferece o contato no privado;

7 – Ao falar com a vítima, dá o preço pelos serviços e manda um boleto;

8 – Os boletos pagos vão para a conta pessoal do golpista.

Confira o conteúdo completo deste capítulo com mais dicas no blog Serasa Premium.

Todas as dicas para se proteger estão no vídeo do Serasa Ensina:

Serasa Premium ajuda na proteção dos dados

O Serasa Premium ajuda o usuário a se proteger de fraudes por meio do monitoramento dos dados em tempo real. Alertas de consultas e de outras movimentações no CPF e CNPJ mantém o usuário informado sobre a situação.

Sobre a Serasa:

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população com produtos e serviços digitais.