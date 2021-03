Serviços de coleta para grandes objetos são retomados em Manaus

A Prefeitura de Manaus retomou o serviço de coleta agendada de grandes objetos. Com agendamento gratuito feito via aplicativo de mensagens, o serviço recolhe objetos como sofás, camas e geladeiras descartados pela população, para evitar que os lixos de grande porte sejam eliminados de forma incorreta.

O subsecretário municipal Operacional de Limpeza Urbana, José Rebouças, afirmou que o objetivo é impedir que os grandes objetos sejam deixados em vias públicas ou jogados nos igarapés da cidade. “Atualmente, por dia, quase 27 toneladas de lixo são retiradas dos igarapés. E esse serviço de coleta ajuda muito a diminuir essa problemática. É uma determinação do prefeito David Almeida que mantenhamos a cidade sempre limpa, preservando o meio ambiente e a saúde da população”, destacou.

Para quem desejar utilizar o serviço, basta entrar em contato com a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), por meio do WhatsApp (92) 98415-9563 ou 98459-5618, nos horários de 8h as 16h, e informar quais os objetos desejam recolher. Em seguida é feito o agendamento da ida da equipe até o endereço solicitado para recolher os resíduos.

Dois caminhões tipo baú são utilizados para o recolhimento do material nos locais solicitados pelos usuários. Durante a solicitação é necessário enviar uma foto do objeto, o endereço completo, telefone para contato e um mapa com a localização do local pelo aplicativo.

Os resíduos coletados por este serviço são destinados aos grupos de catadores que realizarão a segregação dos materiais aproveitáveis, sendo o refugo ou rejeito encaminhado para o Aterro de Manaus

Balanço

Nos últimos anos, mais de 4,8 mil atendimentos já foram realizados pelo programa. Dentre os bairros que mais solicitaram os serviços, estão Aleixo, Nova Cidade, Petrópolis, Flores, Japiim, entre outros.

Para quem recebe o atendimento, a chegada das equipes é excelente. A dona de casa Diana Gomes disse que já utilizou várias vezes o serviço, e isso é importante para cuidar do ambiente em que se vive. “Sempre fui bem atendida e acionei a equipe várias vezes. É muito importante que cada um zele pelo seu local, ainda mais em tempos de pandemia, onde a limpeza é fundamental”, salientou.