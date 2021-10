Serviços de transporte vão custar mais de R$ 600 mil em Manicoré

A Prefeitura de Manicoré (a 333 quilômetros de Manaus) vai pagar pouco mais de R$ 625 mil por serviços de transportes de cargas e encomendas expressas. As atividades serão destinadas às secretarias municipais.

As cargas serão transportadas entre o porto de Manicoré até as sedes das secretarias. O acordo foi fechado pela prefeitura com duas empresas.

Um dos empreendimentos contratados é o P. G. de Abreu Filho, mais conhecido como Construtora Bandeira, que ficará com R$ 571 mil. Já a outra contratada é a Neison R. da Costa, mais conhecida como 3N Soluções e Logística, que vai receber R$ 54,7 mil.