Servidores da Residência Inclusiva em Tefé devem ser vacinados com urgência

Residentes e trabalhadores da Residência Inclusiva em Tefé (a 325 quilômetros de Manaus) devem ser imunizados com urgência. A recomendação é do Ministério Público do Amazonas (MPAM) e foi feita à Prefeitura de Tefé.

A Promotoria de Justiça expediu tal recomendação considerando que até o dia 1º não houve vacinação das referidas pessoas, ao todo quatro residentes, sete cuidadoras, um assistente social, uma psicóloga e uma coordenadora, um serviços gerais, embora já tenha havido recomendação formal para tal ato à Secretaria Municipal de Saúde. O não acatamento desta Recomendação constituirá dolo específico para quaisquer providências, bem como, mora para ajuizamento de Ação Judicial.

Residência Inclusiva é uma modalidade de acolhimento de jovens e adultos (18 a 59 anos) com deficiência, cujos vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados. É previsto pessoas que não dispõem de condições de autossustentabilidade, de retaguarda familiar temporária ou permanente ou que estejam em processo de desligamento de instituições de longa permanência.