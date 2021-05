Servidores do Estado começam a receber 13º a partir desta quinta-feira

A partir desta quinta-feira (20) e sexta-feira (21), mais d2 100 mil servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas, começam a receber o pagamento da primeira parcela do 13º salário. De acordo com o governador Wilson Lima, este é um direito e o reconhecimento dos trabalhadores. Além de contemplar diretamente os agentes públicos, a medida injetará cerca de R$ 233 milhões na economia do estado neste momento da pandemia.

“Nós estamos antecipando a primeira parcela do 13º, R$ 230 milhões que a gente vai colocar em circulação na nossa economia. Isso é muito importante no momento em que as atividades econômicas voltam a crescer no estado do Amazonas e têm dado uma resposta muito positiva para o país. O Estado do Amazonas tem números positivos, resultado da nossa austeridade, de todo o esforço que a gente tem feito de corte de gastos, mas também de criação de um ambiente propício para o investidor que, hoje, acredita no governo e está vindo para o Amazonas investir, gerar emprego e renda”, pontuou o governador Wilson Lima.

De acordo com os cronogramas de pagamento da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead) e da Fundação Amazonprev, serão pagos, respectivamente, na quinta os servidores ativos integrantes dos grupos I e II e os aposentados. Já os profissionais da ativa pertencentes ao grupo III e os pensionistas receberão na sexta-feira.

Mesmo diante da pandemia, o Governo tem cumprido o compromisso com os servidores. Além da antecipação do pagamento desta parcela do 13º salário, o Estado assegurou o pagamento do abono salarial aos profissionais da área de saúde; garantiu, mais uma vez, o regime de teletrabalho durante o segundo pico da Covid-19 para as categorias de serviços não essenciais; e, ainda, manteve a suspensão do recadastramento obrigatório, para resguardar a saúde e bem-estar dos profissionais.