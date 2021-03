Servidores do HPS João Lúcio participam do projeto ReConectAR

O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado foi selecionado para participar do Projeto Rede de Conexão Trabalho com Alegria e Resiliência (ReConectAR), um programa que tem como proposta criar uma rede forte e comprometida para buscar resultados na melhoria da alegria e resiliência da força de trabalho, com potencial impacto positivo para os colaboradores.

O Projeto ReConectAR é uma iniciativa do Hospital Sírio-Libanês, em parceria com a empresa Johnson & Johnson e o Institute for Healthcare Improvement (IHI), que busca motivar e engajar os profissionais de saúde diante dos desafios encontrados na pandemia do novo coronavírus.

O HPS João Lúcio foi selecionado por prestar um papel relevante à comunidade. Além da unidade do Amazonas, outras 17 instituições de saúde pública do Brasil vão integrar o projeto.

Conforme o secretário executivo de Controle Interno da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Silvio Romano, coordenador do projeto na unidade, o ReConectAR é um reforço positivo em meio aos desafios da pandemia.

O secretário ressalta ainda que, no primeiro momento, vão participar do projeto os profissionais que atuam no terceiro andar da unidade, onde funcionam as enfermarias, como unidade modelo.

Metodologia – A iniciativa acontecerá por um período de 12 meses, e os profissionais de saúde vão participar de sessões virtuais de aprendizagem a cada duas semanas, e de encontros para imersão na metodologia do projeto.

Uma equipe do projeto ReConecTAR fornecerá estrutura, orientação estratégica, treinamento e suporte de melhorias, construção de competências, documentação e reflexão sobre os resultados do aprendizado das equipes.