Servir ao povo manauara é o ato mais importante do meu legado, diz Amazonino ao votar

O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes (PODEMOS), destacou, neste domingo (15/11), ao votar na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), zona centro-sul, que servir ao povo manauara é o ato mais importante em seu legado de quase 40 anos de vida pública.

Acompanhado do candidato a vice-prefeito da coligação, deputado Wilker Barreto (PODEMOS), Amazonino destacou a importância do voto. “Hoje, vamos decidir parte do futuro das nossas vidas, da nossa cidade de Manaus”, reforçou.

Amazonino Mendes ressaltou que o eleitor manauara tem papel fundamental na decisão do futuro da capital e que votar com responsabilidade resulta no destino de cada cidadão.

“Esse ato democrático de votar é um grande instrumento que temos para organizar o nosso futuro. O futuro está aí batendo na porta. E a cada eleição é um aprendizado para o eleitor, para o povo”, analisou.

Ele também se mostrou confiante no pleito. “Eu acho que estaremos tranquilamente no segundo turno”, declarou.

Da Sefaz, onde votou, na Seção 662, zona 37, Amazonino percorreu alguns bairros de Manaus, acompanhando a movimentação do pleito de 2020.